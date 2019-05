Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata di Live Non è la d’Urso e per la prima volta da quando la conduttrice tiene il talk sul matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo non è stata presente in studio.

Nonostante non fosse fisicamente a Milano, la manager ha guardato la puntata da casa e sono state numerose le storie su Instagram in risposta ai vari opinionisti. L’ultima – pubblicata a notte fonda – quella conclusiva:

“Dare delle truffatrici a delle donne che lavorano e si fanno un mazzo da una vita non ve lo permetto. State facendo un bullismo mediatico senza fine. E’ davvero tutto pesante e anche se ci fa tutto male cerchiamo di andare avanti. Però basta! Anche io credo all’azione (forse voleva dire asino, ndr) che vola! Buonanotte”.

Risale invece ad un’oretta prima quest’altro sfogo:

“Bella gente stasera… Vergogna. Il più pulito ha la rogna! ma per fortuna che le denunce sono già state fatte!”

Lo sfogo di Eliana Michelazzo è dovuto in particolar modo alle parole di Emanuele Trimarchi, suo ex volto dell’agenzia che l’ha accusata di avergli rovinato la vita.