Eliana Michelazzo è stata un fiume in piena contro Pamela Perricciolo ai microfoni di Manila Gorio per Esclusivo Tv.

“Cosa chiederei a Donna Pamela se me la trovassi davanti? Le chiederei ‘perché?’ Non meritavo tutto questo male. Ho perso 10 anni della mia vita. Io non la chiamerei donna. Pamela, punto. Una donna non fa delle cose del genere. Pamela Perricciolo pensavo fosse una sorella, invece si è rivelata un mostro…”