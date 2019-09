Eliana Michelazzo – che si è da poco fidanzata con una persona in carne ed ossa – è tornata a parlare di Pamela Prati e Pamela Perricciolo fra le pagine di AdnKronos.

Manca pochissimo al ritorno dei salotti televisivi che hanno affrontato il Prati Gate, ma Eliana non sembrerebbe essere stata invitata:

La Michelazzo ha poi confessato di aver querelato la Perricciolo per truffa e diffamazione:

Mentre su Pamela Prati ha svelato che secondo lei sapeva tutto ed era in accordo con la Perricciolo:

“Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti perché farsi paparazzare con una persona che non era quella che Pamela Perricciolo le aveva mostrato nelle foto? Quando una persona rifiuta qualsiasi tipo di confronto vuol dire che è in cattiva fede. Visto che non mi ha mai risposto si vede cha ha la coscienza sporca. Le ho inviato una lettera tramite il settimanale ‘DiPiù’, è sparita nel nulla, si è fatta paparazzare con una persona che sapeva benissimo che non era il Mark Caltagirone che aveva visto perciò a questo punto è ovvio che sapeva tutto. Pamela Prati era in un momento di decadenza e la Perricciolo è stata brava ad architettare tutta questa storia ma quando ha messo in mezzo dei minori la cosa è diventata ben più grave, per questo si è prestata a recitare in questo teatrino amoroso”.