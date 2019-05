Eliana Michelazzo oggi ci ha regalato un nuovo melodramma contro Pamela Perricciolo con tanto di una serie di hashtag esilaranti al grido di “ma dov’è la legge?”.

Un attacco diretto a Donna Pamela un po’ in contrasto con quanto confessato dalla Perricciolo, dato che a FanPage quest’ultima ha mostrato un messaggio di Eliana in cui la invitava a scappare dall’Italia finché in tempo. Perché prima suggerisce a Pamela di scappare e tutelarsi ed ora invece invoca la legge?

“Fino alla fine ho sempre sperato che non eri tu dietro a quelle chat! Ho cercato anche di tutelarti dicendo che ti aiutavo… Perché vedevo che avevi paura. Sì… Stupida anche davanti all’evidenza delle tue bugie continue… O per paura che ti uccidevi e tenevo i sensi di colpa una vita… Anni dopo anni mi sono fidata ciecamente e mi tenevi sotto controllo… Con la scusa che c’eri tu… Quando ti dicevo sto male voglio stare con Simone, tu mi dicevi ‘Stai tranquilla lui arriva presto, lui è un fratello, ti ama follemente’. Se discutevo? Discutevo con te e viceversa. E con tutta la famiglia. Eri la regina e io ero la serva. Questo dolore me lo porterò sempre. Addio!”.

Fino agli hashtag:

#FintaSorella #ContinuiACercare #ElementiControMe #DovrestiSoloRitirarti #MaDoveLaLegge #TiDaLaGiustaPunizione #PercheAMeIlTempo #NonMeLoDaNessuno

Se Anna Magnani fosse ancora viva avrebbe una degna rivale.