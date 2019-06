Eliana Michelazzo si è messa nuovamente nei guai dato che ieri, in diretta su Instagram, ha mostrato pubblicamente le foto dei suoi falsi parenti Coppi / Caltagirone fra cugini, cognati, zii e amici.

Alcuni di loro sono morti in gravi incidenti stradali o a causa di malattie, altri si sono suicidati, altri ancora sono vivi. Cosa li accomuna? Che sono tutti falsi.

Le foto usate per accreditare la loro esistenza sono però di persone reali, come tale Tiziana Coppi (moglie del fratello del papà di Simone Coppi, marito di Eliana Michelazzo), che apparterrebbero ad una signora che esiste davvero di nome Dora, che ha così sbottato su Facebook:

“Non ho parole, hanno rubato una mia foto scattata nel 2011 e pubblicandola in un video mi hanno fatto passare per Tiziana Coppi, la moglie del fratello del papà di Simone Coppi! Che non ho la più pallida idea di chi siano!”.

Anche il falso Mark Caltagirone con sua figlia Rebecca esistono davvero e proprio l’uomo ha di nuovo querelato Eliana Michelazzo accusandola di aver mostrato su Instagram la foto di sua figlia, che in questa pantomima sarebbe stata appunto Rebecca. Ecco cosa confessato a Storie Italiane:

“La denuncia nasce da dieci giorni di segnalazioni. Sono andato, oggi, in Procura a Roma. Ho esposto la denuncia. C’è un magistrato che la sta seguendo. Volevo tutelare la mia immagine e quella di mia figlia. Ho scoperto che, sabato scorso, è stato utilizzata, da una delle tre protagoniste, attraverso delle Stories su Instagram, come se fosse in una fantomatica chat di Mark Caltagirone. Ho dovuto velocizzare il procedimento. Ora sono arrabbiato perché dopo ormai essere palese il fatto che sia un fake, non capisco perché venga ancora utilizzata. C’è una diffida a non utilizzare più questa immagine e legarla a questa vicenda”.