Ieri pomeriggio l’ufficio stampa del Grande Fratello ha diramato un comunicato in cui si annunciava la presenza in studio di Eliana Michelazzo.

“Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del caso televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Mark Caltagirone, interverrà in puntata per sapere se Grande Fratello ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, in onda mercoledì prossimo. Nell’intervista, Eliana Michelazzo ha, finalmente, confessato la verità sul gossip che da settimane imperversa in tv, sulla carta stampata e sul web, rivelando che Mark Caltagirone non esiste”.

Insomma, per proteggersi dagli attacchi che probabilmente subirà dopo mercoledì sera, Eliana Michelazzo avrebbe giocato in anticipo chiedendo a Barbara d’Urso di entrare al Grande Fratello. La decisione finale sarebbe stata poi presa lunedì sera in diretta.

Il tutto è stato poi confermato dalla conduttrice durante l’ultima puntata di Domenica Live con una clip realizzata per l’occasione con tanto di domanda finale: “..il Grande Fratello accoglierà la sua richiesta?“.

Il “Prati-gate” arriva ad una svolta con la notizia choc che Eliana Michelazzo ha rivelato su Mark Caltagirone. L’agente di Pamela Prati racconterà tutta la verità a @LiveNoneladUrso #DomenicaLive#Noneladurso pic.twitter.com/nlt9KP8aVB — Domenica Live (@domenicalive) 19 maggio 2019

A quanto pare la risposta è “NO”, non accoglierà la sua richiesta, dato che Mediaset ha scritto un post in cui nega l’ingresso della Michelazzo come concorrente.

“L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”.

Eliana approderà ugualmente in studio per sentirsi dire di ‘NO’ e promuovere l’intervista che andrà in onda due sere dopo a Live Non è la d’Urso, oppure i piani sono cambiati?