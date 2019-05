Eliana e Pamela secondo quanto scritto da Dagospia stavano insieme e dopo che ho riportato la notizia sono stato inondato da dozzine di segnalazioni che avrebbero in qualche modo confermato.

Conferme che andrebbero a loro volta a smentire quanto dichiarato da Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso (che ha rivelato di aver denunciato Pamela Perricciolo) dato che secondo quanto mi è stato detto sembrerebbe che qualcuno abbia visto ieri la Perricciolo a spasso con il cane della Michelazzo.

Quest’ultima tra l’altro, sempre molto attenta ai social, continua a seguire Pamela su Instagram.

Insomma, il rapporto fra le due non sembrerebbe essere cambiato, nonostante Eliana abbia confermato di averla denunciata.



Una conferma della loro presunta relazione è stata data anche dalla blogger Ilaria Covello di LaReginaRossa.com, che ha svelato di aver conosciuto Eliana e Pamela per lavoro e che loro erano apertamente fidanzate.

“Eliana e Pamela fidanzate, confermo lo so per certo. Ho lavorato per più di un anno con un’azienda con la quale loro collaboravano! E le ho conosciute e non hanno nascosto la loro relazione all’epoca! Era novembre”.

Ecco i successivi tweet:

Vi ricordo che le due, oltre la Aicos Management, hanno anche un ristorante a Roma.