Ieri sera Dagospia ha assicurato che Eliana Michelazzo ha mentito a Live Non è la d’Urso e che la donna avrebbe una relazione con Pamela Perricciolo, tesi confermata anche da una nota blogger.

Poche ore dopo la notizia di questa presunta relazione segreta, la Michelazzo su Instagram ha replicato, negando tutto. Eliana ha detto di non essere gay e di avere la coscienza pulita.

“Sai che vi dico? Potete dire quello che volete, ma io sto con la coscienza pulita. E rispetto anche il mondo gay! Anzi, se lo fossi non sarebbe stato un problema”.

Eliana avrà anche smentito l’ipotetica storia con la Perricciolo, ma dopo tutte el bugie che ha detto in queste settimane, credere alla sua smentita non è facile.

“Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo stavano insieme ed usavano il profilo di Simone Coppi per ricattare le vip” – la sconvolgente dichiarazione | BitchyF https://t.co/xeC5L4PwYE

Dagospia ha appena affermato che Michelazzo e Pericciopo sono lesbiche e stanno insieme da anni, gestiscono insieme tutti i profili falsi usati poi per ricattare le star.. Stasera non si dorme con tutta quest’andrenalina. #noneladurso

Come avevo previsto.

Pamela e Eliana sono lesbiche e sono fidanzate da anni….

NON CE STO A CAPI PIU NA MAZZA RAGA’.

ALTRO CHE GOT.#pratiful #noneladurso pic.twitter.com/Ng5gP0qxcf

— Luca Cefalo (@Warringale) 22 maggio 2019