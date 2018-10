Giovedì sera Ivan Cattaneo ha provato a baciare Elia Fongaro e non c’è riuscito (ce l’ha fatta con Francesco Monte però).

Ieri pomeriggio però il cantante è finito a 2 cm dalla bocca del suo pupillo, ma per un motivo ben preciso. I concorrenti del GF Vip stavano fingendo di essere i protagonisti di Uomini e Donne ed Elia ha fatto il tronista gay.

Indovinate un po’ chi era il suo unico corteggiatore?

Ivan ha giudicato il collo, le gambe e i piedi dell’ex velino biondo e durante la prova “incontro di sguardi” si è avvicinato alle labbra del ragazzo.

“Elia mi pare tantissimo, tanta roba. La grande qualità che ho notato in Elia Fongaro è una qualità che non si può dire, non si può enunciare, è una cosa nascosta è una qualità che ha anche Valerio Merola. Sono catturato dalla Cappella Sistina. Arriva dalla Capopella Sistina ed è stato trapiantato al Grande Fratello Vip, tutto per noi. I suoi occhi, la sua testa taurina, il suo collo possente da centauro. Le gambe di Elia sono paragonabili al maschile come la cavalcata di Sharon Stone. I piedi sono perfetti, non hanno un callo, quello ce l’ho io in testa.”