Sono due settimane che Ivan Cattaneo gira intorno ad Elia Fongaro, ma il ragazzo non sembra assolutamente interessato. Stamani però il cantante ha rivelato a Lory Del Santo che secondo lui l’ex velino potrebbe essere gay e che fuori dal GF potrebbe anche nascere qualcosa tra loro.

“Lui non sa tante cose. Non ha le idee chiare. Poi è molto ondulato come personalità. Ieri sera aveva delle cose strane che mi piacevano, era molto fisico, mi toccava, mi provocava, ma bene anche. Eravamo nei corridoi, mi prendeva, mi abbracciava, mi stringeva, ma quasi con… Ma io l’ho sempre detto che lui era quello che mi incuriosiva più di tutti. Non che gli altri non siano interessanti, ma si capisce che sono… Lui invece mi piace, mi incuriosisce. Mi incuriosisce perché qui dentro non gli piace nessuna ragazza, non dico che sia gay, ma a modo suo lo potrebbe anche essere in maniera diversa. Comunque è una cosa che potrebbe essere fuori con Elia. Se ho possibilità con lui? Fuori sì, penso proprio di sì, lo credo. Mi piace. Monte? Francesco è bellissimo, ma so che non ci sarà niente, perché è etero”.