I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip hanno già smosso le dinamiche e se Maria Monsè continua la sua lotta alla Marchesa d’Aragona (nonostante sia uscita), Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber ieri hanno fatto piangere Elia Fongaro, accusandolo di fingere con Jane Alexander.

Il pensiero (condiviso anche da Francesco Monte che l’ha appellato come falso e manipolatore), ha ferito l’ex velino che in veranda è scoppiato in un pianto senza lacrime degno della terza stagione di The Lady.

“Sono esausto, sto ricevendo attacchi da chiunque, è come se stessi facendo tre Grandi Fratelli. Ela è preoccupata per Jane perché crede che io la stia usando, Cecchi Paone mi ha detto che io gli sono risultato razzista e che o fingo di essere cretino o sono cretino davvero”.

Personalmente seguo poco la diretta e non mi sono ancora fatto un’idea chiara su Jane ed Elia, ma da quel che ho visto l’ex velino sembrerebbe essere completamente disinteressato di tutti, Jane compresa.