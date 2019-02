Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati. I due fuori dal Grande Fratello Vip sono durati quanto un gatto in tangenziale.



L’attrice ha appena annunciato la rottura ed ha spiegato che è dovuta ad una visione diversa di amore e coppia.

“È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti catatteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia. Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me.”

Non credo che sia uno scherzo, hanno commentato Susy, Rodolfo, Justine e Sara. E poi non sarebbe da Jane, se avesse voluto scherzare lo avrebbe fatto in maniera più ironica, in modo che si capisse da subito che fosse una battuta. Il like al post non è strano: è da Elia. #jelia

— Paola. (@Iperborea_) 7 febbraio 2019