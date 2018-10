Elia Fongaro, Francesco Monte e Fabio Basile la scorsa notte al Grande Fratello Vip hanno parlato del loro talento e la conversazione si è fatta subito caliente.



si sono imbattuti nell’argomento ‘depilazione’ e Giulia delle Donatella gli ha chiesto se fossero depilati anche lì dove non batte il sole.

L’ex tronista ha ammesso di essere liscio come il sedere di un bambino, mentre Elia in netto contrasto ha dichiarato che “il pube liscio fa anni 2000” e di avere un bel riccio là sotto, proprio come i suoi capelli.

Fabio Basile nonostante fosse presente alla conversazione non ha dato dettagli intimi ma ha raccontato un aneddoto successo alle Olimpiadi, quando si è ritrovato a fare la doccia con dei giapponesi, aggiungendo dopo che le donne devono averla “liscissima” per piacere a lui.

“I giapponesi non si fanno mai la doccia con noi perché si vergognano. Là sotto hanno un cespuglio gonfissimo da cui spunta una cosina piccolina piccolina”.

Io così mentre Elia parlava del proprio arnese: