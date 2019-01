Lo scorso dicembre Elisa Scheffler ha rivelato di essere stata con Elia Fongaro fino a pochi giorni prima che lui entrasse al GF Vip.

“Ho conosciuto Elia alcuni anni fa e qualche mese fa abbiamo iniziato a frequentarci. Al GF Vip l’ho sempre supportato, sia prima che dopo. Non potevo sapere cosa sarebbe successo dentro la casa, sono rimasta stupita perché Elia è una persona molto riservata. Se con Jane è vero amore? Non ne ho idea, con me ha giocato. Io sono sempre stata discreta e riservata, ormai sono single e vado avanti per la mia strada. Avrei solo preteso più chiarezza, un uomo non dovrebbe comportarsi così”.