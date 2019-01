Elia Fongaro bisessuale? A insinuare il dubbio è stato Ivan Cattaneo al GF Vip 3:

“Lui non sa tante cose. Non ha le idee chiare. Poi è molto ondulato come personalità. Ieri sera aveva delle cose strane che mi piacevano, era molto fisico, mi toccava, mi provocava, ma bene anche. Eravamo nei corridoi, mi prendeva, mi abbracciava, mi stringeva, ma quasi con… Ma io l’ho sempre detto che lui era quello che mi incuriosiva più di tutti. Non che gli altri non siano interessanti, ma si capisce che sono… Lui invece mi piace, mi incuriosisce. Mi incuriosisce perché qui dentro non gli piace nessuna ragazza, non dico che sia gay, ma a modo suo lo potrebbe anche essere in maniera diversa. Comunque è una cosa che potrebbe essere fuori con Elia. Se ho possibilità con lui? Fuori sì, penso proprio di sì, lo credo. Mi piace. Monte? Francesco è bellissimo, ma so che non ci sarà niente, perché è etero.

Può darsi che abbia un amante molto potente fuori. Lui non voleva venire, è stato spinto. Dice che non lo aveva previsto. Non amante sentimentale… Va beh non posso parlare qua, facciamo la rivoluzione.”