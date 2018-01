L’accordo nel centrodestra sulla Lombardia “non è ancora chiuso”, anche se alla fine si farà. Lo sostiene, in un’intervista a Repubblica il capogruppo di Forza Italia Paolo Romani che rilancia la possibile candidatura di Mariastella Gelmini. “C’è una richiesta molto forte della Lega per Attilio Fontana – spiega – ed è in corso una nostra valutazione. Però il caso Lombardia non può assolutamente compromettere l’impegno comune del centrodestra: vincere le politiche e battere il M5s”.

Maroni rinuncia: “Scelta personale”

Se nel Lazio si dovrebbe andare verso una candidatura per Gasparri (“Maurizio è un politico di spicco e un amico. Siamo sulla buona

strada”) in Lombardia “abbiamo un candidato naturale come Gelmini, ma se la Lega insistesse per avere una sua candidatura e i leader hanno trovato un’intesa su questo, non vogliamo lo scontro. Certo, essendovi un nome nuovo e appena proposto, serve un minimo sindacale di confronto…”. Per quanto riguarda infine il futuro di Maroni, secondo Romani “se si sente ‘in panchina’ o riserva della Repubblica, mi sembra tema assolutamente prematuro da affrontare”.