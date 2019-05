La riforma mancata

ROMA – C’è Bruno Leka che finalmente potrà votare alle Europee. E c’è Marwa Mahmoud che invece proverà addirittura a farsi eleggere nel suo comune. Dopo anni di attesa, alle urne di domenica prossima, si presenteranno anche tanti “nuovi italiani”: figli e figlie di immigrati che dopo aver compiuto 18 anni hanno finalmente in tasca il passaporto tricolore.

Nella scorsa legislatura si è arenata in Senato la riforma che introduceva uno ius soli temperato: la possibilità per i nati in Italia da genitori stranieri di richiedere la cittadinanza (a determinate condizioni: frequentare un ciclo scolastico quinquennale o avere un genitore “soggiornante di lungo periodo”) senza dover attendere i 18 anni. Il vicepremier Luigi Di Maio ha ricordato che lo ius soli “non è nel contratto, né nell’agenda di governo”. Eppure la riforma della cittadinanza riguarda la vita di un milione di ragazzi e ragazze nati e cresciuti in Italia. Per questo da tempo molte associazioni (tra cui “Cara Italia”, “Italiani senza cittadinanza” e “Neri italiani”) si sono messe in moto per chiedere nuove norme.



La nuova generazione al voto. In attesa di una riforma che da mesi è fuori dai radar e lontana da ogni agenda politica, una parte dei “nuovi italiani” si è fatta intanto maggiorenne ed è riuscita a ottenere la cittadinanza pur tra le strettoie della vecchia legge del ’92. Tra loro c’è chi ha deciso di candidarsi. È il caso di Marwa Mahmoud, ragazza d’origine egiziana, tra i fondatori del movimento “Italiani senza cittadinanza”: “In questi mesi non ci siamo mai fermati, abbiamo realizzato un cortometraggio, “Io sono Rosa Parks”, lo abbiamo portato a Venezia e poi in 16 Feltrinelli in tutta Italia. Siamo pronti a impegnarci anche in politica. Io per esempio ho ottenuto la cittadinanza e sono candidata al consiglio comunale di Reggio Emilia. L’Italia è il nostro Paese, Se eletta, rappresenterò tutti i cittadini reggiani e mi impegnerò per aprire un ponte di dialogo tra le differenti comunità”.



L’appello di Bruno

C’è anche chi è già felice per il solo fatto di poter votare, Tra questi, Bruno Leka: 22enne originario dell’Albania, anche lui nel movimento “Italiani senza cittadinanza” e segretario dei Giovani democratici di Quarrata, vicino Pistoia. In questi giorni festeggia il suo primo compleanno da italiano: un anno fa infatti ha ottenuto la cittadinanza tricolore. E domenica si recherà alle urne: “Dopo anni di attesa e di battaglia lo Stato italiano mi ha riconosciuto come cittadino italiano e per me è stata un’enorme vittoria – scrive Bruno in una lettera aperta i politici italiani – non che serva un pezzo di carta per sentirsi italiano, ma solo quel pezzo di carta mi permette oggi di poter votare. Certo di ragazzi come me ce ne sono tantissimi e molti purtroppo non hanno la possibilità di poter scegliere a causa di una legge fatta nel 1992, aggravata oggi anche da alcuni decreti, che non permette loro di aver quello che io definisco il diritto per eccellenza. Chiedo: si può impedire di scegliere i propri rappresentanti a dei giovani che vivono in Italia, che vivono per l’Italia, e che hanno fatto dell’Italia la propria madrepatria?”.