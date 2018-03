Elezioni Anm, cambio al vertice: Francesco Minisci presidente

Francesco Minisci (ansa)

ROMA – Elezioni Anm: Francesco Minisci, esponente di Unicost, succede a Eugenio Albamonte alla presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati. Ad eleggerlo il Comitato Direttivo Centrale dell’Anm, riunitosi oggi, che ha designato i componenti della Giunta del sindacato delle toghe. Segretario generale dell’associazione è stato eletto Alcide Maritati.

Nato a Cosenza, 49 anni, Minisci è stato tra il 2016 e il 2017 segretario dell’Anm, nel periodo in cui la Giunta era presieduta da Piercamillo Davigo. Sia negli anni passati in Calabria che presso la procura di Roma si è occupato di importanti inchieste sulla criminalità organizzata, in particolare sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta. Da componente del pool antiterrorismo della procura di Roma è stato titolare di inchieste sull’anarco-insurrezionalismo e sull’antagonismo sociale.

Alcide Maritati, gip a Lecce e rappresentante di Area, è stato eletto Segretario dell’Anm. Maritati, 51 anni, è coordinatore dell’ufficio gip/gup a Lecce: tra i procedimenti di cui si è occupato, quello sulla strage di Palagiano del 2014, in cui venne ucciso anche un bambino di 3 anni.

Il nuovo vicepresidente è il pm di Pisa Giancarlo Dominjanni, di Magistratura Indipendente, e vicesegretario è Giovanni Tedesco (Area), presidente di sezione al tribunale civile di Napoli. Gli altri membri della Giunta sono Liana Esposito, Rossella Marro, Antonio Saraco, Luisa Savoia, Ugo Scavuzzo, Alessia Sinatra.