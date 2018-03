Elettrica e robot: la Volkswagen del futuro

Offerte in primo piano >> eBay <<

(fermo immagine da YouTube)

Un assaggio dell’auto del futuro. Nome, I.D. Vizzion. Totalmente elettrica. Fusione di tecnologia, design e qualità. Insomma, pronta a stupire. Una sorta di robot su quattro ruote.

Sviluppata dalla Volkswagen e presentata nei giorni del Salone dell’automobile di Ginevra, questa berlina – ancora prototipo e al momento non in vendita – vuole diventare il modello futuro dedicato alla famiglia, prevedendo anche una versione di gamma ‘elettrica pura’.

2022 – Pronta per la strada entro il 2022 “al più tardi”, fa sapere la casa automobilistica, la I.D. Vizzion ha una guida completamente autonoma e 650 km di autonomia. Per quanto riguarda le dimensioni, “dall’esterno è grande quanto una Passat, offrendo spazio all’interno come una Phaeton”, berlina di lusso.

2025 – “Vogliamo realizzare una mobilità senza sforzo” sottolinea Volkswagen, il cui obiettivo è diventare il leader del mercato della e-mobility per il 2025 e vendere almeno 1 milione di auto elettriche all’anno. Tutto inserito in una “visione molto realistica per una Volkswagen del futuro”, anche attraverso questa nuova idea di berlina familiare.