“Ieri sera un ragazzino mi ha detto che sono ingrassata e ci sono rimasta malissimo“. Elettra Lamborghini si confessa a ‘L’Assedio’, la trasmissione diretta da Daria Bignardi su Nove. Venti minuti di intervista, dove la cantate, reduce dal Festival di Sanremo, ha parlato di diversi argomenti, dalla sua prima cotta all’imminente matrimonio a settembre con Afrojack (“ma prima voglio vincere un grammy”), dal rapporto con il suo corpo alla politica, fino alla sua passione per il twerking. “E’ una mania di ballare, volgarmente si chiama perreo, però le persone lo hanno chiamato twerking. Ho sempre avuto la passione per lo spagnolo, è come se fossi nata con la lingua spagnola incorporata”, racconta Elettra.

