Stamani il sito Infomusica ha stroncato i tormentoni estivi di Baby K e Giusy Ferreri con Elettra Lamborghini, ma ha poi promosso altri pezzi usciti in questo periodo.

“[…] Con Baby K e Elettra Lamborghini è la stessa cosa: “Cosa ci fanno queste nella musica?”. Stessa sensazione di inadeguatezza.

Peccato che nel mercato discografico odierno – con la musica trasformata in marketing (e la presenza della Ferragni nel brano di Baby K ne è l’emblema) – la situazione, rispetto al calcio, si ribalti: le “pippe” a giocare comode per il vertice, la qualità costretta a guardare dalla panchina. […]

VOTO: 2 CANOVA – TUTTI UGUALI: VOTO: 7,5 DANTI FEAT.RAF & FABIO ROVAZZI – LIBERI: VOTO: 6,5 GUE PEQUENO – SAIGON: VOTO: 7 NEK – SSSHH: VOTO: 7,5″.

La cantante di Pem Pem non l’ha presa benissimo ed ha sbottato su Twitter.

“Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si in*ula nessuno ( scusate il francesismo ) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia.

E non parlo di Nek ( che nell articolo é stato premiato) che adoro, sottoscrivo perché la gente non capisce mai niente e fraintende … ma proprio i pezzi che fanno oggettivamente e musicalmente cag*re”.

Al tweet di Elettra Lamborghini InfoMusica ha risposto così: “Le recensioni migliori le abbiamo fatte per Bugo e Ermal Meta, Emma, Zucchero, Le Vibrazioni, Brunori, Masini, Modà, Moro, Antonacci… Così non offendi noi ma offendi tutti loro. A noi purtroppo manca la cultura necessaria per capire chi sbatte le chiappe a ritmo di Pem Pem”.

La domanda la faccio a voi b!tches, La Isla è promossa o bocciata?

