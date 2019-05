Elettra Lamborghini, Twerking Queen: la data di uscita e la tracklist del primo album della coach più controversa di The Voice of Italy.

Dopo l’avventura a The Voice of Italy, Elettra Lamborghini è (finalmente) pronta a lanciare il suo primissimo album. S’intitola Twerking Queen e si propone come uno dei lavori più attesi dell’estate 2019, almeno dai suoi fedelissimi fan.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli sul lavoro della cantante di Pem Pem, che prova a conquistare le classifiche di vendita dopo aver rubato il cuore di tante persone proprio grazie alla sua partecipazione al talent di Rai 2.

Elettra Lamborghini, Twerking Queen: uscita e tracklist

Il 27 maggio Elettra ha annunciato l’uscita di Twerking Queen, che è già disponibile in pre-save su Spotify. La data di pubblicazione è fissata per il 14 giugno. Per ora non sono stati svelati dettagli sulla tracklist, ma è quasi certo che al suo interno ci saranno i suoi due successi, Pem Pem e Mala.

Intanto, però, l’ereditiera ha mostrato a tutti i suoi follower in anteprima la copertina del disco, che la vede protagonista, di spalle, in una posa sensuale che non nasconde molto del suo corpo. Ecco il post pubblicato sul suo account Instagram:

Tutti pazzi per Elettra

La notizia ha subito fatto esplodere di gioia molti dei suoi fan e amici più stretti, tra i quali non potevano mancare tanti artisti, come Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Charlie Charles, Fred De Palma, Luchè e anche… Fausto Leali!

Tutti amano evidentemente il twerk e il reggaeton dell’ereditiera, che ha conquistato tanti nuovi fan con la sua partecipazione a The Voice of Italy, tra momenti trash e qualche contraddizione.

Ad esempio le qualità vocali rivedibili, soprattutto messe a paragone con quelle di alcuni dei talenti scartati. Ma chissà che con questo primo album la cantante non possa far ricredere anche i più scettici.