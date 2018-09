Elettra Lamborghini, intervistata da DavideMaggio.it, ha rotto il cuore di moltissimi di noi che speravano di vederla in Honduras a rompere le noci di cocco con il cu*o leopardato.

Interpellata in merito alla sua presunta partecipazione ad un nuovo reality, l’ereditiera più famosa d’Italia ha confessato che non ne farà più per due motivi: perché si è già stancata e perché riceverebbe troppe critiche.

“Mi hanno cercata per ogni reality e non ho mai partecipato. Perché? Perché mi ero già stancata, i reality sono come una persona pensa. Quando guardavo il Grande Fratello, pensavo: “perché sta gente piange?”. Stai lì a non fare niente, ti pagano e piangi? Ed invece quando ho fatto il Grande Fratello in Spagna, piangevo tutti i giorni nonostante io sia molto forte e non pianga mai, […] Passati tre quattro anni, non avevo più voglia di fare dei reality, e col senno di poi ho fatto bene, perché mi avrebbero massacrata. In Italia se sei minimamente bellina, sei di buona famiglia, puoi anche essere il genio dei geni ed aver studiato tutto, ma se hai un po’ di tet*e e sedere sei una…”