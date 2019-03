Elettra Lamborghini ha 42 piercing sparsi per tutto il corpo fra labbra, braccia, schiena e davanzale: a confessarlo è stata proprio l’ereditiera qualche anno fa ai microfoni di Barbara d’Urso.

“Ho in tutto 42 piercing, 15 sono diamanti. Quelli sulla schiena non mi danno tanto fastidio, quelli sulle braccia sì. Ne ho uno pure sulla lingua e due posti all’interno del labbro superiore. Quest’ultimi non li vede nessuno, non so nemmeno io perché li ho fatti, sono molto masochista”.

Fra i 42 piercing sparsi per tutto il corpo, Elettra Lamborghini ne ha uno anche lì come ha candidamente confessato durante la prima puntata di MTV Super Shore. Piercing che ad oggi nessuno (ad eccezione dei suoi partner) aveva mai visto. Fino ad oggi, appunto.

Durante l’ultima data del Sinatra Tour di Guè Pequeno, Elettra Lamborghini è salita sul palco con un body super aderente che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione.

About last night, with my family ❤️ #SinatraTour pic.twitter.com/XD6HWPqWdo — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) 18 marzo 2019

Semplicemente fantastica.

Non vedo l’ora di vederla in azione a The Voice Of Italy dove incontrerà il suo amico Guè Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio a cui spero venga chiesto un parere proprio sul famoso piercing della Lambo.