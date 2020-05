Elettra Lamborghini, Hola Kitty: il nuovo singolo dell’ereditiera dopo il successo di Musica (e il resto scompare) a Sanremo.

Elettra Lamborghini è tornata. Dopo il successo di Musica (e il resto scompare), il brano che le ha permesso di fare il suo esordio a Sanremo, l’ereditiera più amata al mondo ha deciso di riprendere la sua carriera musicale.

Si torna allo spagnolo e a sonorità che ovviamente guardano al Sudamerica. Il sound è latino e molto danzereccio. Ad accompagnarla in questo nuovo viaggio ci sono LA$$A e Bizzey.

Elettra Lamborghini, Hola Kitty: il nuovo singolo

Si volta pagina. Dopo Sanremo Elettra ha deciso di rilanciarsi alla grande nel mondo della musica, riprendendo la strada interrotta con la partecipazione alla kermesse.

Spiega l’ereditiera sui social: “Okkkk biccisss ve l’ho tenuto nascosto fino all’ultimo. A mezzanotte è uscito il mio nuovo singolo feat Bizzey e LA$$A. Io comunque vi dico state in occhio che le sorprese non sono finite. Sarà un’estate moooolto hot!!!“.

Cos’altro avrà in serbo per noi l’artista emiliana? Intanto godiamoci il nuovo singolo Hola Kitty:

Hola Kitty: il primo singolo del nuovo album?

Il brano della regina del twerking è stato anticipato dalla pubblicazione di 13 video cartoon sul suo canale YouTube. Si tratta di cartoni che fanno da video ai brani presenti nel suo primo album, Twerking Queen.

Il suo mood giocoso e soft pulp è ormai il riflesso del suo approccio alla musica, come confermato anche dal nuovo brano. Non sappiamo ancora comunque se Hola Kitty sia il primo passo verso il secondo album, ma visto che Elettra promette novità, non resta che rimanere sintonizzati sul suo account Instagram per conoscere tutto quello che bolle in pentola. La certezza è che la regina è tornata e ha voglia di riscaldare la nostra estate.