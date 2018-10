Elettra Lamborghini, intervistata da Rolling Stone, ha confessato di esser diventata credente dopo che Dio le ha parlato durante un viaggio aereo.

“Sono una ragazza molto pura, non mi piace prendere in giro le persone, credo in Dio […] Mi sono avvicinata al Signore non da tantissimo, ma vado in chiesa ogni volta che posso, sono credente. Ho iniziato a credere durante un viaggio in aereo e, sarà strano da dire, ma è come quando una persona dice «Ho parlato con Dio» e ci si chiede come è possibile, facendo delle domande. Per me così è stato e da allora sono super credente: leggo la Bibbia, vado in chiesa tutte le volte che posso e quando sono a Roma mi compro un rosario. Sono piena di rosari”.