Elettra Lamborghini in questo periodo sta portando avanti il suo tour promozionale dell’album Twerking Queen e proprio ieri, durante un suo show, ha interrotto a metà l’ultima canzone dopo aver visto le sue fan in prima fila ricevere spintoni dalla folla dietro.

Comunque, stasera purtroppo ho dovuto fermare il mio show anche se stavo cantando la mia ultima canzone. Perché? Perché io ragazzi non ho mai visto degli animali del genere, c’era gente che si spingeva come degli animali. Non ho mai visto animali del genere. Avevo tutte le mie fan, io le riconosco, io le guardo in faccia. Ringrazio di cuore i miei genitori quando da piccola i miei genitori mi dicevano che fumare è cheap e bere è da sfidati. Non dovete fare quello che fanno gli altri”.

Elettra Lamborghini ha poi raccontato di Giorgia, una sua fan che in seguito a quanto successo ha avuto un attacco di panico.

“Lo show era praticamente finito ma quando sono uscita ho visto una mia fan, Giorgia, che si era sentita male, aveva avuto un attacco di panico. E questo è quello che io non voglio, che le persone si sentano male. Avrei fatto mille volte quello che ho fatto, ovvero mandare a fanc**o tutti. La situazione stava diventando pericolosa e io mi chiedo a cosa serve avere tanti follower se poi non si può dare il buon esempio. Io lo farei altre mille volte.

Io qualche anno fa ero una teenager, non ero così matura e so cosa vuol dire fare i f***i davanti alle persone. Voi non avete bisogno di fumare, bere o spaccare tutto solo per sembrare più grandi agli occhi degli altri o per dimostrare che siete fighi, perché non lo siete. Anzi, quelli quelli che voi chiamate sfigati che non fanno queste str**e sono molto più fighi di voi. Ricordatevi che non avete bisogno di fare questo”.