Elettra Lamborghini su Instagram si è duramente (e giustamente) sfogata contro tutti i suoi coetanei che stanno infrangendo la quarantena:

“Comunque posso dire? A me girano i cogli*ni. Perché dalle stories di altre persone deve vedere che ci sono persone che passano la quarantena insieme? E non parlo di famiglia o di fidanzati. Stanno con gli amici. Sti cogli*ni stanno con gli amici. Io mi ritengo fortunata che è quasi un mese che sono in quarantena col mio fidanzato, anche se sono lontano dalla famiglia. E ne sono felice perché i miei genitori sono sicuramente più a rischio. Ma che caz*o, la gente muore e questi si vedono con gli amici? Ma volete fare i seri per una volta o no?! Cioè ma poi talmente idioti che pubblicano pure le Stories su Instagram. Io non ho parole davvero: sensibilità zero”.

Elettra Lamborghini ha poi continuato citando se stessa in Super Shore:

E ancora:

“E che nessuno mi venga a dire: “ah è facile per voi, prova a stare in un appartamento”. È proprio lì che vi sbagliate. Si tratta di emergenza. Come lo è per voi, lo è per me. Come vi annoiate voi, mi annoio io. Ma ignorare le regole solo perché dite: “ah io vivo in appartamento”, significa che siete proprio ignoranti, mi dispiace. E non perdo tempo con persone che non ci arrivano. E purtroppo, quando una persona è limitata mentalmente, te ne accorgi dalle prime righe di testo che scrive. Ricchi o poveri, moriremo tutti, siamo tutti uguali. E seguo: è per la gente limitata come voi, che fate quel ca**o che vi pare, pensando di essere trasgressivi o immortali, che ci porteremo avanti questa mer*a ancora per mesi e mesi. Volevate la verità? Eccovi la verità. Ed io per natura sono una persona positivissima sempre, e tutt’ora lo sono tre volte di più”.