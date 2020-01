Elettra Lamborghini ha scelto di duettare con Myss Keta nella serata del giovedì: la cover scelta dall’ereditiera però violerebbe il regolamento.

Elettra Lamborghini duetterà con Myss Keta sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì. L’annuncio ha già fatto impazzire tutti i fan dell’ereditiera e anche della cantante dal volto coperto. La loro esibizione promette infatti di essere trasgressiva e provocante.

Tuttavia, in questa vigilia di Festival sconvolta da più polemiche, non poteva mancare anche una querelle relativa alla regina del twerk. Il brano scelto da lei per la serata delle cover sembrerebbe infatti violare il regolamento.

Elettra Lamborghini con Myss Keta: Non succederà più

Nella serata del giovedì di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti, dovrebbe in teoria essere omaggiata la storia del Festival. Non a caso, sono state scelte alcune delle canzoni che, in un modo o nell’altro, hanno segnato per sempre la kermesse, da Papaveri e papere del 1952 a Ti regalerò una rosa del 2007.

Qual è il problema con il brano di Elettra? Semplicemente che non ha mai preso parte a Sanremo. Non succederà più, brano di Claudia Mori del 1982, fu infatti solo presentato sul palco dell’Ariston, ma non gareggiò. Proprio per questo c’è già chi ha storto il naso e ha puntato il dito contro la Lamborghini…



Elettra Lamborghini

Elettra e Myss Keta: la coppia più attesa

Ovviamente, non corre alcun pericolo la cara Elettra, che non verrà squalificata per questo e con tutta probabilità non dovrà nemmeno scegliere una nuova canzone.

Tra le tante polemiche (ad esempio quella relativa a Junior Cally) di questi giorni, infatti, questa sembrerebbe proprio la meno scottante per il tormentato Festival di Amadeus.

E d’altronde i fan dell’ereditiera e di Myss Keta sono già in fibrillazione, e non aspettano altro che vedere le due artiste sul palco dell’Ariston, pronte a incendiare l’atmosfera a suon di ritmi latineggianti e provocazioni.

Di seguito l’audio di Non succederà più di Claudia Mori: