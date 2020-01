Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare): l’ex coach di The Voice è pronta a stupire gli scettici.

Il nome del cast di Sanremo 2020 che ha fatto più discutere (almeno fino all’annuncio di Rita Pavone) è quello di Elettra Lamborghini. Questo per una serie di motivi: il genere musicale, l’uso di autotune, la carriera basata su un unico album (finora) e così via.

Eppure, l’ereditiera più famosa d’Italia va avanti per la sua strada, respinge le critiche, giustificate o meno, e si appresta a far ballare il teatro Ariston. Sarà lei la sorpresa di questa edizione?

Elettra Lamborghini: Musica (e il resto scompare)

La canzone che presenterà Elettra sul palco dell’Ariston s’intitola Musica (e il resto scompare) e vanta la firma di due big della musica pop italiana: Michele Canova e Davide Petrella.

Con tutta probabilità rimarrà un brano radiofonico e latineggiante, nello stile della Lamborghini, ma in italiano e con una veste e un arrangiamento che, si spera, possano essere più adatti a un palco come quello di Sanremo.



Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini a Sanremo

La presenza dell’ereditiera al Festival è destinata a far discutere. Merita la partecipazione tra i Big? Con tutta probabilità no, o almeno non quanto alcuni artisti che invece sono stati esclusi. Elettra non ha capacità canore invidiabili, ha pubblicato un solo album e, pur collezionando milioni di stream e di views, rimane più un personaggio televisivo che una musicista.

Tuttavia la sua partecipazione potrebbe regalare alla kermesse non solo una fetta di pubblico che altrimenti in quei giorni non si sarebbe sintonizzata su Rai 1. Un dato da non sottovalutare per quello che rimane soprattutto il più grande spettacolo mediatico dell’anno.

Inoltre, chissà che la sua presenza non possa alla fine risultare vincente come fu lo scorso anno quella di Achille Lauro. Anche il trapper arrivò sull’Ariston tra mille perplessità, ma riuscì a far ricredere (quasi) tutti, diventando poi uno dei grandi protagonisti del 2019 musicale in Italia.

Di seguito il video di Fanfare di Elettra: