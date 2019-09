Eleonora Rocchini è stata coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Fuorigrotta nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 settembre. Eleonora viaggiava con altre tre persone, di cui una ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto già reso noto da FanPage, però, la Rocchini non sarebbe in gravi condizioni.

I quattro passeggeri del veicolo e il guidatore sono stati tutti ricoverati e la dinamica dei fatti che hanno portato all’incidente stradale è in corso di accertamento, sul posto sono accorsi gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano.

La macchina in cui viaggiava la Rocchini avrebbe perso aderenza con mano stradale, ma non si sa ancora se a causa dell’alta velocità o altro.

Insieme a lei anche Dalila Branzani, sorella di Oscar, il suo ex fidanzato che su Instagram ha così commentato: “Abbiamo angeli in cielo“.

Ecco la foto della macchina: