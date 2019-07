Eleonora Rocchini e Oscar Branzani ci hanno regalato diverse perle trash durante i loro botta e risposta con Raffaella Mennoia. La coppia aveva da poco festeggiato il terzo anniversario, ma pare che in questi giorni sia cambiato qualcosa. Ieri pomeriggio la bella toscana ha rivelato di essere in crisi con Oscar Branzani.

“Comunque dato che siamo in tema, specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile. Un momento nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi la situazione perché non voglio, ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a me. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi.

Fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né viverla questa situazione. Magari andateci piano con i commenti e tutto il resto per rispetto sia suo che mio. E poi voglio specificare che io non sono una persona che fa vedere il proprio malessere e la propria sofferenza, non lo farò mai. Io quando sto male sto a casa e mi chiudo in me stessa. Se faccio una storia non mi metto a fare la vittima”.