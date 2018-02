Dramma su Instagram fa una sedicente azienda ed alcuni ex corteggiatori di Uomini e Donne, accusati dalla prima di prendere 15 mila euro ogni foto concordata (e spesso non postata).

L’azienda, infatti, ha rivelato ad una fanpage di Uomini e Donne di aver concordato con vari ex corteggiatori una collaborazione a pagamento che prevederebbe la promozione di alcuni prodotti in cambio della cifra concordata.

La cifra sarebbe stata pagata dall’azienda in ANTICIPO e pare che alcuni ex corteggiatori di Maria De Filippi non avrebbero rispettato le parti, non pubblicando i post concordati o pubblicandoli ad orari sbagliati.

L’azienda, che non ha fatto nomi ma descrizioni dettagliate dei vari protagonisti, è stata duramente attaccata da Eleonora Rocchini che a quanto pare si è sentita tirata in causa, negando tutte le accuse.

Non sono un grande esperto di promozioni a pagamento su Instagram, ma generalmente – soprattutto quando la cifra in ballo sarebbe così alta – l’accordo dovrebbe essere firmato da entrambe le parti con tanto di saldo a fine collaborazione. Non solo, una delle clausole dell’accordo dovrebbe essere anche quella di rispettare qualsiasi punto concordato, pena l’annullamento del contratto e quindi il pagamento. Il tutto, ovviamente, supportato da fattura.

Altrimenti….