Eleonora Giorgi ha deciso di concedersi un restauro ed ha fatto un lifting. L’attrice ha rivelato il “ritocchino” sulle pagine di Chi ed ha mostrato il risultato dell’operazione anche sul suo profilo Instagram.

“È successo che al Grande Fratello ho rivisto il volto di una donna che ha tanti pensieri da donare, un viso anche bello ma che ha 65 anni. Ho ancora troppa voglia di vivere per stare dentro questo scafandro. Uno scafandro con l’anima. Non mi riconoscevo più. Sono una donna vitale e l’immagine non corrispondeva più a quello che sentivo dentro. Avevo il disperato bisogno di somigliarmi il più possibile. Cosa pensano gli altri? Non me ne frega niente.

Dopo l’operazione mi è preso un colpo! Ero così gonfia che quasi speravo di tornare come ero… Ma poi passati i primi giorni non avevo più dubbi: avevo fatto la scelta giusta. In un attimo mi sono rivista di nuovo bella.

Le ASL? Dovrebbero passare il lifting a chi è depresso”.