“È un momento un po’ particolare per tutti noi, ma stiamo cercando di essere positivi e ancora più uniti. E soprattutto è un momento particolare per il mondo della danza. Dimenticato per far fronte, naturalmente, ad altre priorità come quelle sanitarie”. È quanto ha dichiarato il direttore del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, collegata oggi sul canale YouTube del Costanzi, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, prima di dare la classe quotidiana agli oltre 60 danzatori della compagnia, collegati da casa. Ed ha ancora aggiunto: “Virginia Raggi, la nostra sindaca, è qui oggi con noi per dare un messaggio di incoraggiamento e positività. Qualche notizia l’abbiamo ricevuto ieri. Forse riusciremo ad allenarci in maniera diversa, in una sala ballo e non più a casa scivolando o facendo finta di fare tutto con i nostri spazi. Non c’è dubbio, i miei danzatori sono molto coraggiosi”.

