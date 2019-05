Elenoire Ferruzzi contro Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Elenoire Ferruzzi nella seconda puntata di Non Ditelo A Ciacci si è scagliata contro alcune influencer modaiole come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

Elenoire ha spiegato di non aver niente di personale contro loro due, ma semplicemente di non apprezzare quello che fanno.

Chissà come reagirà quando scoprirà che la De Lellis ha scritto pure un libro…



“A me la Ferragni non piace, non mi è mai piaciuta, non mi piace fisicamente, non mi piace esteticamente e non dà niente alla gente. Si fa pagare 500 euro per fare vedere che la truccano, ma che cosa mi può fregare a me di andare a vedere quella là che la truccano? Non mi piace come personaggio, non mi piace quello che ha costruito: è tutto basato sul nulla, è una ragazza normalissima che si è trovata nel momento giusto al posto giusto”.