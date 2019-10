Ieri sera è partito su Real Time Seconda Vita è un programma di racconti ideato e condotto da Gabriele Parpiglia (qui per recuperarlo). Nella prima puntata a raccontarsi al noto autore e giornalista sono stati: Stefano Savi, Elena Santarelli, Wanna Marchi, Stefania Nobile e Claudia Galanti.

La Santarelli ha raccontato della terribile malattia che ha colpito il figlio Giacomo e soprattutto di quando molte persone – con la loro malvagità e ignoranza – abbiano reso ancora più tremendo quel periodo.

“Gli schiaffi che sono arrivati e sono stati dati di cattiveria. Io ero una mamma con un figlio colpito da tumore. Mi hanno scritto ‘mi auguro che il tumore al cervello colpisca anche te, visto che non ti sopporto’. Come puoi scrivermi una cosa del genere? […] Esco poco, perché spesso succede che camminiamo per strada e la gente si gira e dice ‘ecco Elena Santarelli con il figlio malato di tumore’. Giacomo ci rimane male, è un bambino, lui sa di avere un tumore, ma non serve ribadirlo. Questa è l’ignoranza di alcune persone.”