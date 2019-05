di Silvia Mancinelli

“La nostra vita qui dentro è scandita da picchetti in strada per scongiurare l’arrivo delle forze dell’ordine a sgomberarci e turni di guardia per impedire che ci venga staccata la luce. Solo nell’ultimo mese ci hanno provato due volte. E l’elemosiniere del Papa dov’è? Perché non viene anche qui?”. A parlare all’AdnKronos, in un viaggio nel mondo delle occupazioni romane, è Kasemir, polacco di 55 anni che nel palazzo in via del Caravaggio 107 vive insieme alla compagna ucraina, Natalia. “Siamo connazionali, io e Krajewski – dice sorridendo – confidiamo in un suo intervento miracoloso anche qui da noi”.

