Da lunedì 25 maggio ripartono nel Lazio le visite specialistiche negli ambulatori di Asl e ospedali del Servizio sanitario regionale, in Irccs pubblici e privati, nelle case di cura e nei centri specialistici accreditati. “A fronte del calo del peso epidemico, riattivare le visite ambulatoriali era una priorità: il coronavirus non ha fatto scomparire le altre patologie, e ora una parte importante della popolazione ha bisogni di salute cui dare risposta, naturalmente in sicurezza”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

Fonte