Einsturzende Neubauten in concerto in Italia

Gli Einstürzende Neubauten suoneranno in Italia. Il gruppo tedesco, infatti, ha stabilito tre date per il nostro paese che vanno ad incastonarsi nel loro nuovo tour, intitolato The Year of the Rat. Non sarà tra l’altro l’unica band tedesca a calcare il nostro territorio, visto che nel 2020 anche i Kraftwerk saranno protagonisti in Italia.

Ecco le date dei concerti degli Einsturzende:

14 settembre 2020: Roma, Auditorium Parco della Musica

15 settembre 2020: Milano, Alcatraz

16 settembre 2020: Bologna, Auditorium Manzoni.

Di seguito, il video del brano Sabrina:

Einsturzende Neubauten, nuovo album in arrivo

Oltre al tour che prevede tre tappe sul territorio italiano, il gruppo tedesco ha in programma anche l’uscita di un nuovo album. Una grande notizia per tutti i fan di una band che ha influenzato notevolmente tutto il genere noise e industrial dagl anni Ottanta in poi, tra cui formazioni come Pussy Galore e anche gli italiani CCCP Fedeli alla linea.

Non sappiamo ancora come sarà intitolato questo nuovo lavoro discografico che, però, ha già una data di uscita, fissata per il 2020. Come dichiarato dagli stessi membri della band, il nuovo album sarà il degno successore di Alles Wieder Offen che uscì nel 2007. Ricordiamo che il gruppo ha pubblicato l’ultimo album nel 2014, intitolato Lament.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/

