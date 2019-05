La selfie-dismorfia e le richieste al medico estetico

FACCE da selfie che mostrano rughe, sporgenze, ombre e vari altri inestetismi spesso frutto soltanto di un’inquadratura impietosa. Così i medici estetici si trovano oggi a far fronte ad una serie di richieste spesso improbabili che arrivano dai millennials. Sono la prima generazione nata e cresciuta con le nuove tecnologie con tutto ciò che questo significa sia in termini di ‘dipendenza’ dai social network, sia in termini di massiccia esposizione ai vari dispositivi, dal computer allo smartphone. A disegnare la nuova mappa della percezione dell’invecchiamento sono gli oltre 3000 esperti riuniti a Roma per il 40° Congresso della Società Italiana di Medicina Estetica che si svolge da oggi a domenica.

La tendenza a richiedere interventi per migliorare aspetto sulla base dell’immagine modificata dai filtri dei social network è talmente in crescita che l’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery l’ha ribattezzata come ‘selfie dismorfia’. Ormai lo specchio è sempre meno usato e per controllarsi il viso o persino per truccarsi le ragazze utilizzano lo smartphone. “Questa è la prima generazione che si rivolge alla medicina estetica e che è cresciuta con la tecnologia e con i selfie”, spiega Emanuele Bartoletti, presidente della Sime. “Ma le inquadrature poco naturali, fatte spesso dal basso verso l’alto, con una sola mano, di profilo e a tre quarti, fanno venir fuori degli inestetismi che nessuno normalmente vede”. E se molte ragazze si affidano ai filtri di Instagram e Facebook per migliorare le foto, chi le lascia in originale va in ansia se non arrivano i ‘like’. “Perciò, spesso ci arrivano donne tra i 25 e i 30 anni – prosegue Bartoletti – che chiedono la correzione di inestetismi che non esistono come la ridefinizione del naso, degli zigomi o dei solchi naso-genieni”.



Esposoma: la mappa ambientale dell’ageing



La pelle è l’organo più esposto ad un’ampia gamma di fattori ambientali. L’esposoma della pelle prende in considerazione i fattori che incidono negativamente sull’invecchiamento cutaneo: radiazioni solari, inquinamento ambientale, fumo, alimentazione, temperatura, stress, carenza di sonno, ma anche la qualità dei cosmetici utilizzati nel corso della vita. “L’aria è sempre più inquinata tanto che in medicina estetica si parla di ‘City Sindrome’ e inoltre anche le donne usano sempre più spesso il motorino per cui la cute soffre di più perché è maggiormente esposta agli insulti degli agenti atmosferici”, prosegue il medico estetico che aggiunge: “Per fortuna negli anni si è capita l’entità dei danni delle radiazioni solari e la gente ha imparato a proteggersi meglio per prevenire l’invecchiamento cutaneo”.



Invecchiamento e nuove tecnologie



Ma ora i medici stanno studiando anche gli effetti dell’esposizione della pelle alle radiazioni emesse dalle nuove tecnologie per capirne l’impatto sulla pelle dei Millennials. “Attraverso le visite mediche che facciamo – spiega Bartoletti – stiamo analizzando in che modo la quotidianità sociale influisce sul nostro invecchiamento. L’uso continuo e prolungato del cellulare, per esempio, altera la postura costringendo il tratto cervicale e la schiena a posizioni contratte che rendono meno armonica la figura creando problemi di salute ma anche inestetismi”. Anche il contorno occhi risente dell’uso massiccio di computer e smartphone perché l’ammiccamento oculare inevitabile quando si trascorrono tante ore davanti ad uno schermo causa un’ipercontrazione muscolare che favorisce l’insorgenza di nuove rughe.



La beauty-routine antismog



Ma come ‘attrezzare’ il beauty case di sopravvivenza con cosmetici anti-smog? Al Congresso della Sime ci sono diverse sessioni dedicate al tema dell’esposoma ma anche alle soluzioni: “Anche se non si è truccate, è fondamentale detergere la cute due volte al giorno, sia al mattino che alla sera per togliere tutto quello che si deposita sul viso”, suggerisce l’esperto. E poi servono dei cosmetici adeguati a queste nuove problematiche della pelle. “Di recente sono arrivati dei prodotti che contengono filtri solari in grado di proteggere anche dalle radiazioni dei monitor del computer”, fa sapere Bartoletti.



La ‘prescrizione’ dei cosmetici dopo un check-up

I cosmetici, comunque, non dovrebbero essere acquistati con il fai da te o basandosi sul consiglio di una commessa. “Così come il cardiologo prescrive una terapia solo dopo aver fatto fare al paziente l’elettrocardiogramma – spiega Bartoletti – allo stesso modo i cosmetici dovrebbero essere ‘prescritti’ dal medico estetico sulla base di una visita con un check-up che serve a conoscere il proprio biotipo cutaneo, cioè se la pelle è secca, grassa o sensibile, a stabilire il grado di invecchiamento della cute, la presenza di sebo e la capacità della pelle di ristabilire il film idrolipidico”. Solo una volta comprese le esigenze specifiche della pelle, si può scegliere il cosmetico più adatto anche grazie al fatto che oggi abbiamo a disposizione prodotti efficaci per ogni sfumatura di pelle e per ogni problema estetico, dalla sensibilità alle macchie.



Attenzione alle ricette fai da te

Sono un piccolo esercito di blogger e youtuber che divulgano ricette di prodotti cosmetici e che sono seguitissime sui social network. Le spignattatrici (dal verbo spignattare che significa ‘darsi da fare in cucina’) trovano e scambiano in rete le ricette per creare creme, smalti, lucidalabbra e altro ancora, nell’ottica di una filosofia green. Sembrerebbe una pratica innocente, ma non è così: “E’ un modo da fare cosmetica che rischia di presentare problemi per l’utente e per la sua sicurezza”, avverte l’avvocato Alexia Ariano dal Congresso. “Sono prodotti fatti con ingredienti comprati online che non possono essere correttamente valutati, che presentano problemi di conservazione, stabilità, rischio di contaminazione e di provocare allergie”.