Nelle ultime due settimane Edoardo Angela è diventato una vera star grazie a Twitter e al servizio mandato in onda in tv dalla Santa di Cologno.

Su Instagram sono nati decine di profili fake del ragazzo, alcuni da diverse decine di migliaia di follower e uno che ha raggiunto addirittura 250.000 seguaci. Purtroppo l’account ufficiale (e privato) del figlio di Alberto Angela è scomparso e in molti hanno pensato si fosse cancellato volutamente da ogni social.

La verità è diversa, Edoardo dal profilo di suo fratello ha fatto un appello, sostenendo che Instagram gli ha eliminato il profilo ed ha chiesto di segnalare tutti i fake.

Ieri il ragazzo ha ringraziato tutti ed è tornato attivo con il suo vero profilo, inoltre alcuni degli account fasulli sono stati cancellati.

I fan di Edo però devono aspettare a festeggiare, perché baby Angela ha comunque lasciato il suo account privato e pare non accetti più gli sconosciuti.

Quindi godiamoci le poche foto uscite fino ad ora.

Adesso un appello lo faccio io a Edo: tesoro accetta le nostre richieste, tranquillo non succederà nulla, veniamo in pace…



Ma se io dico ‘il cane di Edoardo Angela ha il papillon di Vuitton’ secondo voi funziona? #edoardoangela — martina (@martinadavoli6) 14 settembre 2018

Raga comunque oggi le mie compagne hanno tirato fuori l’argomento Edoardo Angela e io sono finita ad urlare “NO UAGLIU È O MIJ” — ᵂⁱᵖ³ᵈ//tizia esaurita🔪 (@browvneyes) 13 settembre 2018