Che Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman e nipote di Vittorio Gassman, partecipasse ad X Factor era cosa nota, ma è solo con la sua apparizione televisiva che internet è imploso.

Dimentichiamoci pure – per il momento – Edoardo Angela (figlio di Alberto, nipote di Piero), che ora tutti gli occhi sono puntati sul ricciolo della dinastia Gassman.

Buon sangue non mente, Leo Gassman per me è sì#XF12 pic.twitter.com/xszuhkHCZ9

— aaalice;; (@taehyvnaf) 20 settembre 2018