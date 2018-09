In questi giorni Edoardo Angela è diventato una vera star del web (e della tv grazie alla Santa di Cologno). Su Instagram sono nati decine di profili fake del ragazzo, uno dei quali ha raggiunto in pochi giorni 250.000 follower. Ieri l’account ufficiale (e privato) di Edoardo è sparito e in molti hanno pensato che il ragazzo avesse voluto staccare la spinta dopo questo bagno – non cercato – di popolarità. La realtà però pare sia un’altra.

Sembra che dal profilo di suo fratello minore, Edoardo abbia fatto un appello ed abbia chiesto di segnalare tutti i profili fake, per colpa dei quali sarebbe stato cancellato il suo account personale.

Edo torna (anche con un nuovo profilo) sta casa aspetta a te.



c’è una fanpage di edoardo angela su instagram nata ieri quando circolava la foto ed ha 240MILA seguaci quindi immaginatevi quante richieste di follow e messaggi si sarà ritrovato lui in poco tempo, chiaro che si è dovuto disattivare — (@dontsharefood) 12 settembre 2018

Edoardo Angela è bellissimo e tutto quello che volete, ma sinceramente il fatto che abbiate creato account fake a suo nome è inquietante oltre che irrispettoso. — Tizia assonnata (@Shverlock) 12 settembre 2018