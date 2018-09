Edoardo Angela con una semplice foto ha conquistato anche la TV e ieri, nel salotto di Barbara d’Urso, è stato mandato in onda un servizio (premi qua per vedere il video) in cui si è fatta luce sul chiacchiericcio nato in questi giorni sul web.

Il profilo Instagram di Edoardo Angela (inaccessibile ai più) è stato ovviamente preso d’assalto, ma lui non ha ancora accettato nessun nuovo follower alimentando così quell’alone di mistero.

Edoardo Angela, le parole di Barbara d’Urso

“Sul web sono tutti pazzi di lui, del nipote di Piero Angela e figlio di Alberto Angela – ha dichiarato Barbara d’Urso – è molto bello, bellissimo“.

E come darle torto.