Gli Who saranno protagonisti in estate di un concerto speciale a Wembley: con loro anche Eddie Vedder e i Kaser Chiefs.

Gli Who ed Eddie Vedder sullo stesso palco. È quanto accadrà quest’estate a Londra. La mitica band inglese sarà infatti accompagnata in concerto da alcuni ospiti speciali, che si esibiranno prima del loro straordinario show.

I nomi in questione sono quelli di Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam, e i Kaser Chiefs, una delle più apprezzate band indie rock inglesi. Ecco tutti i dettagli su questo evento speciale.

Who con Eddie Vedder a Wembley

La data prescelta è quella del 6 luglio 2019, il luogo lo storico stadio di Wembley. Headliner saranno gli Who, in apertura Kaiser Chiefs ed Eddie Vedder, per quello che si preannuncia già come uno degli eventi musicali più importanti non solo del Regno Unito, ma dell’intera Europa.

Non sappiamo se sarà la prima data di un tour che toccherà anche altri Paesi, ma ulteriori dettagli verranno forniti dalla band nelle prossime settimane. Per questo nuovo tour, il Moving on! Tour, gli Who sul palco saranno accompagnati da un’orchestra e da musicisti come Simon Townshend (fratello di Pete) e Zak Starkey (figlio di Ringo Starr).

Fonte Foto: https://www.facebook.com/EddieVedder/

Gli Who e Woodstock

Protagonisti di un evento a parte, gli Who hanno invece già annunciato, per bocca del cantante Roger Daltrey, che non sono interessati ai nuovi Festival di Woodstock, in fase di organizzazione per festeggiare il cinquantennale dello storico Festival del ’69 (del quale invece furono assoluti protagonisti).

La speranza di tutti i loro fan è che possano cambiare idea e prendere parte ad almeno uno dei due eventi. La loro partecipazione a livello simbolico sarebbe infatti un colpo clamoroso, e darebbe tutto un altro sapore a questa nuova edizione commemorativa.

Di seguito il video di My Generation degli Who a Woodstock:

