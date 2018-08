Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati in gran segreto. A rivelarlo è stato lo stesso cantante ospite ad Access Hollywood.

Ed Sheeran non ha però rivelato il luogo e la data, sappiamo solo che è successo: “Ci siamo sposati, sono una persona molto discreta quindi non è stato difficile mantenere questo segreto“.

Ed e Cherry si sono conosciuti fra i banchi di scuole, ma si sono ritrovati solo nel 2016. Lo scorso 31 dicembre 2017 il fidanzamento ufficiale ed ora, in questi primi mesi del 2018, il matrimonio in gran segreto.

Auguri alla coppia!