Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del cantautore britannico, il primo di sole collaborazioni.

Ed Sheeran ha annunciato sui social l’arrivo del suo nuovo album. S’intitola No.6 Collaborations Project, un album di sole collaborazioni, il primo nella carriera mainstream del cantautore di Halifax.

Ad anticipare questo disco è già arrivato negli scorsi giorni un singolo con Justin Bieber, I Don’t Care, e il 24 maggio verrà diffuso un nuovo brano, Cross Me, in featuring con Chance the Rapper e PnB Rock. Ecco tutti i dettagli su questo disco.

Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project: la data di uscita

Il nuovo album di Ed, a due anni di distanza da Divide, uscirà il 12 luglio 2019. L’artista lo ha presentato così: “Prima di firmare il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un EP intitolato No.5 Collaborations Project. Da quel momento ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile mentre ero in tour lo scorso anno“.

Nel suo messaggio su Instagram, Ed ha sottolineato di aver lavorato con tutti artisti di cui è un grande fan e che anche per questo si è molto divertito a incidere questo disco.

Ed Sheeran

La tracklist di No.6 Collaborations Project

Di seguito la tracklist completa del disco, pubblicata sul suo account Instagram dallo stesso Ed Sheeran (ma con i featuring nascosti… almeno per il momento):

Beautiful People

Feels

South of the Border

Put It All on Me

Cross Me – feat. Chance the Rapper e PnB Rock

Nothing on You

Take Me Back to London

I Don’t Want Your Money

Best Part of Me

1000 Nights

I Don’t Care – feat. Justin Bieber

Way to Break My Heart

Antisocial

Blow

Remember the Name

Ecco il post pubblicato su Instagram dal cantautore dai capelli rossi: