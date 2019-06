Ed Sheeran con Khalid, Beautiful People: il video del nuovo singolo del cantautore britannico, stavolta accompagnato dalla popstar americana.

Ed Sheeran ha lanciato un nuovo singolo tratto dall’album No.6 Collaborations Project, un lavoro di sole collaborazioni. Dopo I Don’t Care con Justin Bieber e Cross Me con Chance the Rapper e PnB Rock, è la volta di Beautiful People. Stavolta ad affiancarlo c’è il cantautore americano Khalid.

Insieme al singolo, l’artista di Halifax ha fin da subito rilasciato anche un nuovo video. Una clip emozionante che racconta una storia che, per certi versi, potrebbe essere simile alla sua.

Ed Sheeran e Khalid, Beautiful People: il video

Il nuovo brano di Sheeran cerca di trasmettere un messaggio importante: è necessario rimanere se stessi anche quando si è circondati dalle ‘belle persone’. Chi sarebbero le ‘belle persone’ cui fa riferimento Ed? Tutte quelle che pensano solo all’apparenza e a ciò che di materiale c’è a questo mondo.

Un messaggio non originale forse, ma che è sempre giusto ribadire, specialmente se si è delle superstar del calibro del cantautore dai capelli rossi.

Per poter meglio veicolare la propria morale, nel video Sheeran ha scelto due protagonisti semplici, normali, una coppia di persone comuni catapultate in un mondo di lusso e ricchezza. Mondo dal quale non si lasciano travolgere, rimanendo concentrati solo sulla propria vita e il proprio amore.

Una trama che in un certo senso sembra ricalcare la storia tra Ed e la sua bella Cherry. Di seguito il video di Beautiful People:

Il successo di Sheeran

Continua così il momento d’oro di Ed, che è reduce da tre concerti italiani, a Firenze, Roma e Milano, che in qualche modo hanno contribuito a cementare il rispetto nei suoi confronti, almeno da queste parti.

Ma cos’è che rende Sheeran un cantautore così diverso dagli altri? Probabilmente quella semplicità, quel carattere schivo e riservato che lo porta a sembrare più vero delle tante ‘figurine patinate’ che si vedono sugli schermi. Il tutto unito a una sensibilità che gli permette di scrivere canzoni in cui tutti possono rispecchiarsi.