“Ci sono anche diversi film e serie tv italiani che non mi piacciono, ma non voglio citarne qualcuno -ha poi ironizzato Norton- perché qualche amico si potrebbe offendere”. Spiegando meglio, ha poi aggiunto: “Ho molti amici in Italia, la mia famiglia ha amici a Ponte Di Legno, Brescia, Pienza. E poi amo Roma, Roma è davvero un sogno”. L’attore, indimenticabile protagonista di ‘Fight Club’ (che, piccola curiosità, ha compiuto 20 anni esattamente tre giorni fa, lo scorso 15 ottobre), sarà al centro di un ‘Incontro ravvicinato’ con il pubblico questo pomeriggio alle 17.30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium.

